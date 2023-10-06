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РФС внедрил систему VAR на матчах Суперлиги по мини-футболу

В турнире участвуют 12 команд.
06 октября 2023 10:57
автор: Александр Поволоцкий

Российский футбольный союз внедрил систему видеопомощи арбитрам чемпионата страны по мини‑футболу.

Как сообщает пресс-служба РФС, в апреле союз получил разрешение от ФИФА на внедрение VAR. После этого совместно с Суперлигой было создано техрешение, которое позволило запустить систему на всех стадионах команд чемпионата.

«Система, котоpую мы создали для Суперлиги, немного отличaется от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остaется такой же эффективной. Отмечу, что создaнное решение получило одобрение ФИФА. Коллеги высоко оценили наше предложение, подчеркнув его болeе простую техническую реализацию в сравнении с вeрсией, используемой на ЧМ. Следующий шаг — интеграция системы видеопомощи и в наши другие соревнования», — заявил руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

В каждом тайме тренер получит возможность один раз запросить просмотр повтора ключевого эпизода встречи. В случае изменения первоначального решения арбитра наставник сохранит попытку. Также к системе может обратиться сам судья.

источник: РФС
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