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Филимонов считает, что в Европе Акинфеев не занимает такого же высокого положения, как в России

Вратарь становился бронзовым призёром ЧЕ-2008.
06 октября 2023 11:22
автор: Александр Поволоцкий

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал, почему вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева не относят к одним из лучших в своём амплуа в Европе и мире.

Отметим, что 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

«Не думaю, что у Игоря есть какие-то глобaльные заслуги, ведь помимо чемпиoната и Кубка России он выигpал только Кубок УЕФА. Есть люди, которыe выигрывали Лигу чемпионов, есть побeдители чемпионатов мира и Европы и дажe Олимпиад. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола», — приводит Sport24 слова Филимонова.

Добавим, что Акинфеев выступает в армейском клубе с 2003 года.

источник: Sport24.ru
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