Алдонин: хочу, чтобы дерби «Спартак» — ЦСКА запомнилось игрой, а не скандалами

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком». Столичное дерби состоится 8 октября.

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на ход матча будет влиять настрой, а он будет особым и у тех, и у других. Моральная подоплёка здесь выходит на первый план.

Я хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлый раз. Это только мешает футбольному зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм предыдущего дерби», — приводит слова Алдонина RT.

«Спартак» примет ЦСКА на своём поле «Открытие Банк Арены» в центральном матче 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.