ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Алдонин: хочу, чтобы дерби «Спартак» — ЦСКА запомнилось игрой, а не скандалами

Прошлый матч этих команд запомнился конфликтом Александра Соболева и Виллиана Роши.
06 октября 2023 11:23
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком». Столичное дерби состоится 8 октября.

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на ход матча будет влиять настрой, а он будет особым и у тех, и у других. Моральная подоплёка здесь выходит на первый план.

Я хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлый раз. Это только мешает футбольному зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм предыдущего дерби», — приводит слова Алдонина RT.

«Спартак» примет ЦСКА на своём поле «Открытие Банк Арены» в центральном матче 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

источник: Russia Today
Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
В тройку лучших вошли игроки одной команды.
06.10.2023 12:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» отказалась от подписания контракта с Боатенгом
Ранее футболист уже выступал за мюнхенский клуб.
06.10.2023 12:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кирилл Левников назначен на матч «Спартак» – ЦСКА в 11-м туре чемпионата России
Московское дерби состоится в воскресенье, 8 октября.
06.10.2023 12:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Футболистов «Легии» задержала полиция после матча Лиги конференций с «АЗ Алкмар»
Игроки доставлены в участок.
06.10.2023 12:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Онопко сравнил время в пути до Москвы клуба «Ростов» и полузащитника «Монако» Головина
Национальная команда проведёт в октябре два товарищеских матча.
06.10.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хуммельс сыграет за сборную Германии впервые после ЧЕ-2020
Футболист становился чемпионом мира в 2014 году.
06.10.2023 11:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Филимонов считает, что в Европе Акинфеев не занимает такого же высокого положения, как в России
Вратарь становился бронзовым призёром ЧЕ-2008.
06.10.2023 11:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.