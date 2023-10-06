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Онопко сравнил время в пути до Москвы клуба «Ростов» и полузащитника «Монако» Головина

Национальная команда проведёт в октябре два товарищеских матча.
06 октября 2023 11:57
автор: Александр Поволоцкий

Тренер сборной России Виктор Онопко, сравнил время, которое тратит на путь до Москвы полузащитник «Монако» Александра Головина и клуб «Ростов».

Отметим, что в Ростове-на-Дону временно приостановлено авиасообщение.

«Наверное, мы больше времени тратим. У «Ростова» на дорогу в столицу уходит 15 часов поездом или 5+3, если ехать до Ставрополя, а оттуда лететь на самолёте. Головин на два рейса — Франция — Стамбул и Стамбул — Москва — тратит часов шесть-семь», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Добавим, что Головин приедет на октябрьские товарищеские матчи сборной России с Камеруном (12-е число) и Кенией (16-е число). Игры состоятся в Москве и турецкой Анталье.

источник: Чемпионат.com
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