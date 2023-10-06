Футболистов «Легии» задержала полиция после матча Лиги конференций с «АЗ Алкмар»

Появилась информация, что после матча второго тура группового этапа Лиги конференций между «Легией» и «АЗ Алкмар» (0:2). были задержаны два футболиста польской команды.

Как сообщает Przegląd Sportowy, до начала матча между болельщиками «Легии» и нидерландской полицией произошёл конфликт, а после игры фанатов задержали на стадионе.

После игры президент «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физической подготовке по пути к автобусу столкнулись с полицией и службой безопасности.

Затем стражи правопорядка заставили защитника Радована Панкова и хавбека Жозуэ выйти на улицу. Игроки покинули транспортное средство, были задержаны, а после доставлены в участок.