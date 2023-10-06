Кирилл Левников назначен на матч «Спартак» – ЦСКА в 11-м туре чемпионата России

Определились судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встречи пройдут в ближайшие субботу (7 октября) и воскресенье (8 октября).

Главным арбитром центрального матча тура между «Спартаком» и ЦСКА был назначен Кирилл Левников, его помощниками станут Дмитрий Ермаков и Рустам Мухтаров. На месте резервного судьи оказался Ян Бобровский. Отвечать за работу VAR будут Евгений Турбин и его ассистент Алексей Лунёв. В роли инспектора выступит Сергей Мацюра. Игра состоится 8 октября.

Днём ранее «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». На эту встречу назначены следующие рефери: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

Остальные судейские назначения выглядят следующим образом:

7 октября (суббота) – «Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

8 октября (воскресенье) – «Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» – «Факел»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.