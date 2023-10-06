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«Бавария» отказалась от подписания контракта с Боатенгом

Ранее футболист уже выступал за мюнхенский клуб.
06 октября 2023 12:42
автор: Степан Шереметьев

«Бавария» приняла решение не подписывать контракт с защитником Жеромом Боатенгом.

Как сообщает Bild, определяющим фактором для отказа стало то, что игрок также имеет нерассмотренное уголовное дело за нападение. Приговор был отменён из-за формальных ошибок, и судебное разбирательство будет перенесено в Мюнхенский региональный суд.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. В составе мюнхенцев он завоевал 25 трофеев. Предыдущей командой защитника был «Лион», который он покинул 1 июля 2023 года.

источник: Bild
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