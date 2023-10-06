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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ

В тройку лучших вошли игроки одной команды.
Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
06 октября 2023 12:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Представлен список самым дорогих футболистов чемпионата России по версии Transfermarkt. Рейтинг опубликован интернет-порталом.

Как утверждает источник, первые три места занимают игроки «Зенита». Лидером списка стал полузащитник Вендел со стоимостью в 24 миллиона евро. На второй строчке оказался хавбек Клаудиньо, который оценивается в 20 миллионов, а на третьей позиции расположился защитник Дуглас Сантос, рыночная стоимость которого составляет 18 миллионов евро. Примечательно, что всё трио являются бразильцами.

Также в десятку лучших по этому показателю вошли три футболиста «Краснодара» (Матвей Сафонов, 16; Эдуард Сперцян, 15; Джон Кордоба, 12), два игрока ЦСКА (Фёдор Чалов, 12; Иван Обляков, 10) и ещё два представителя «Зенита» (Вильмар Барриос, 16; Роберт Ренан, 9).

источник: Transfermarkt
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