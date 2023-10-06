ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ямал и Мората вошли в состав сборной Испании на матчи квалификации Евро-2024

В испанскую национальную команду были вызваны 24 игрока.
06 октября 2023 13:19
автор: Глеб Шевяков

Тренерский штаб сборной Испании во главе с главным тренером Луисом де ла Фуэнте огласил состав команды на ближайшие матчи отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

На следующей неделе испанцы встретятся со сборными Шотландии и Норвегии.

В состав «Красной фурии» вошли 24 футболиста:

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Фран Гарсия («Реал»).

Полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямал («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Национальная команда Испании сыграет против сборной Шотландии 12 октября. Спустя три дня подопечные де ла Фуэнте проведут матч с норвежцами (15 октября).

источник: Королевская федерация футбола Испании
Спортдиректор «Гавра» рассказал, как Далера Кузяева приняли в клубе
Россиянин присоединился к французской команде в прошедшее межсезонье.
06.10.2023 14:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генеральный директор «Балтики» рассказал о подписании хорватского полузащитника Бистровича
Действующий контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
06.10.2023 13:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Наир Тикнизян: не жалею о своём удалении в матче с «Зенитом»
Армянский защитник «Локомотива» всегда эмоционален на поле.
06.10.2023 13:57
Футбол
автор: Виталий Стопин
Экс-наставник «Оренбурга» Ярошик: дочка выздоравливает, нахожусь в ожидании предложений
Клуб набрал десять очков в пяти матчах, после отставки специалиста.
06.10.2023 13:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Эрлинг Холанд – о победе в Лиге чемпионов: лучшее чувство, которое я испытывал
Норвежец завоевал титул в составе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.
06.10.2023 13:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Шинник» представил необычную форму в стиле 1000-рублевой купюры (видео)
На банкноте изображены достопримечательности Ярославля.
06.10.2023 13:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Футбольный союз Польши выступил с заявлением по поводу задержания футболистов «Легии»
Футбольный союз Польши выступил с заявлением по поводу задержания футболистов «Легии»
Два игрока польской команды были доставлены в полицейский участок после матча с «АЗ Алкмар».
06.10.2023 13:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.