Ямал и Мората вошли в состав сборной Испании на матчи квалификации Евро-2024

Тренерский штаб сборной Испании во главе с главным тренером Луисом де ла Фуэнте огласил состав команды на ближайшие матчи отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

На следующей неделе испанцы встретятся со сборными Шотландии и Норвегии.

В состав «Красной фурии» вошли 24 футболиста:

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Фран Гарсия («Реал»).

Полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямал («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Национальная команда Испании сыграет против сборной Шотландии 12 октября. Спустя три дня подопечные де ла Фуэнте проведут матч с норвежцами (15 октября).