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Эрлинг Холанд – о победе в Лиге чемпионов: лучшее чувство, которое я испытывал

Норвежец завоевал титул в составе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.
06 октября 2023 13:48
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие испытал чувства после победы команды в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023.

«Много эмоций. Сбылась одна из моих самых больших мечт всей моей жизни. Я мечтал об этом целую вечность, и вот теперь я это сделал, и это было потрясающее чувство. Лучший момент? Это было через 30 секунд после того, как судья дал финальный свисток. Не знаю, надеюсь, что в своей жизни я ещё испытаю это чувство. Это было лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал. Это было нереально!», — приводит слова 23-летнего футболиста The Telegraph.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «горожан» Родри. Небесно-голубые выиграли престижный еврокубковый трофей впервые в своей истории.

источник: The Telegraph
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