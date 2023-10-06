Эрлинг Холанд – о победе в Лиге чемпионов: лучшее чувство, которое я испытывал

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие испытал чувства после победы команды в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023.

«Много эмоций. Сбылась одна из моих самых больших мечт всей моей жизни. Я мечтал об этом целую вечность, и вот теперь я это сделал, и это было потрясающее чувство. Лучший момент? Это было через 30 секунд после того, как судья дал финальный свисток. Не знаю, надеюсь, что в своей жизни я ещё испытаю это чувство. Это было лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал. Это было нереально!», — приводит слова 23-летнего футболиста The Telegraph.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «горожан» Родри. Небесно-голубые выиграли престижный еврокубковый трофей впервые в своей истории.