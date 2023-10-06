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Экс-наставник «Оренбурга» Ярошик: дочка выздоравливает, нахожусь в ожидании предложений

Клуб набрал десять очков в пяти матчах, после отставки специалиста.
06 октября 2023 13:49
автор: Александр Поволоцкий

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о состоянии здоровья дочери.

Напомним, что специалист покинул клуб РПЛ по причине болезни девочки

«С дочкой все намного лучше, выздоравливает. Сейчас ничего не грозит ее здоровью. Рад, что мы находимся всей семьей дома. Немного отдохнул от футбола, но нужно делать шаг вперед. Теперь с чистой головой могу принимать решения, потому что дочка здорова. Нахожусь в ожидании предложений. Конечно, побольше бы хотелось находиться в России, потому что сделал такой шаг вперед», — приводит Sport24 слова Ярошика.

Отметим, что чешский специалист провел во главе «Оренбурга» пять матчей и набрал лишь одно очко. Сейчас команда занимает 11-е место в таблице.

источник: Sport24.ru
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