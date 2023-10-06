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Генеральный директор «Балтики» рассказал о подписании хорватского полузащитника Бистровича

Действующий контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
06 октября 2023 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что повлияло на быстрый переход хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

Отметим, что 25-летний футболист перешел из московского ЦСКА в клуб из Калининграда на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

«Мы всё лето хотели пригласить его в команду, но в силу ряда причин сделать этого ранее не представлялось возможным. Основные переговоры по переходу игрока вёл спортивный директор, но на определённом этапе Сергей Николаевич Игнашевич поговорил с самим Кристияном. Это, безусловно, сыграло свою роль в итоговом решении игрока перейти в «Балтику», — цитирует Волженкина «Метарейтинг».

В текущем сезоне РПЛ Бистрович провёл за «Балтику» три матча в рамках РПЛ и забил один гол.

источник: «Метарейтинг»
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