Генеральный директор «Балтики» рассказал о подписании хорватского полузащитника Бистровича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что повлияло на быстрый переход хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

Отметим, что 25-летний футболист перешел из московского ЦСКА в клуб из Калининграда на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

«Мы всё лето хотели пригласить его в команду, но в силу ряда причин сделать этого ранее не представлялось возможным. Основные переговоры по переходу игрока вёл спортивный директор, но на определённом этапе Сергей Николаевич Игнашевич поговорил с самим Кристияном. Это, безусловно, сыграло свою роль в итоговом решении игрока перейти в «Балтику», — цитирует Волженкина «Метарейтинг».

В текущем сезоне РПЛ Бистрович провёл за «Балтику» три матча в рамках РПЛ и забил один гол.