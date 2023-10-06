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Наир Тикнизян: не жалею о своём удалении в матче с «Зенитом»

Армянский защитник «Локомотива» всегда эмоционален на поле.
06 октября 2023 13:57
автор: Виталий Стопин

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не жалеет о своём удалении в матче 9-го Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

«Нет, я нисколько не пожалел о том удалении, от своих слов отказываться не собираюсь. Возможно, что у кого-то это вызвало негатив, но я прекрасно понимал, что остаются последние минуты матча, я в тот момент не смог остаться равнодушным. Может быть, с возрастом я поумнею в этом плане (улыбается), стану спокойным, но на сегодня вот так, к сожалению или к счастью — не знаю», — заявил Тикнизян «РИА Новости Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» прошёл 24 сентября в Санкт-Петербурге. В концовке встречи между игроками обоих клубов возникла потасовка. В итоге с поля был удалён Наир Тикнизян. Примечательно, что всего несколькими минутами ранее он записал на свой счёт победный гол.

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