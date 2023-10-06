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Спортдиректор «Гавра» рассказал, как Далера Кузяева приняли в клубе

Россиянин присоединился к французской команде в прошедшее межсезонье.
06 октября 2023 14:08
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер ответил на вопрос о возможных опасениях клуба при подписании российского полузащитника Далера Кузяева.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» — приводит слова Бодмера Sport24.ru.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл семь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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