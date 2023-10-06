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Онопко объяснил, почему Захарян не вызван в сборную России на матчи с Камеруном и Кенией

Арсен продолжает привыкать к новым требованиям в Испании.
06 октября 2023 14:20
автор: Виталий Стопин

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил, почему в составе национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор нет полузащитника Арсена Захаряна. Минувшим летом он перешёл в испанский «Реал Сосьедад».

«Мы за Арсеном следим. Валерий Георгиевич общался с Захаряном. Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс он недавно переболел коронавирусом. Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут. Захаряна мы тоже хорошо знаем, но сейчас ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу. Мы ни о ком не забываем», — рассказал Онопко в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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