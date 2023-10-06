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Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было

Специалист является помощником главного тренера российской национальной команды.
Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было
06 октября 2023 14:28
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Александра Стуникова / РФС

Ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина, Виктор Онопко рассказал, были ли случаи на его практике, когда футболисты отказывались от вызова в национальную команду.

В октябре подопечные Карпина проведут учебно-тренировочный сбор, в команду были вызваны 29 игроков.

«Отказывались ли игроки от вызова в национальную команду? Нет, при мне ни одного такого случая не было», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Октябрьский сбор сборной России стартует 9 октября и продлится до 16-го числа того же месяца. Первым соперником россиян станет национальная команда Камеруна (12 октября), а через четыре дня они сыграют против сборной Кении (16 октября).

источник: Чемпионат.com
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