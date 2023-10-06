ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Жирков – о матче «Спартак» – ЦСКА: на дерби не влияет в каком состоянии команды находятся

Московские команды проведут очную встречу в воскресенье, 8 октября.
06 октября 2023 14:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о предстоящем матче 11-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют на выезде со «Спартаком».

Московское дерби пройдёт в воскресенье, 8 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби - это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю так будет всегда», – приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Захарян тренируется в общей группе «Реала Сосьедад» перед матчем Ла Лиги с «Атлетико»
В середине августа испанский клуб объявил о переходе футболиста из московского «Динамо».
06.10.2023 15:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЭСК заключила, что Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала»
Ранее екатеринбургский клуб попросил оценить работу арбитра.
06.10.2023 15:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Слуцкий обещал Шатову закрыть ипотеку ради перехода в ЦСКА
Футболист не играет из-за хронической травмы.
06.10.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тавареш после тяжелой травмы вернулся в расположение «Спартака»
Летом этого года португальский игрок порвал крестообразную связку колена.
06.10.2023 15:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пятницкий: Абаскаля уволят, даже если «Спартак» победит ЦСКА
Встреча между командами состоится 8 октября.
06.10.2023 15:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг
Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг
Француз рискует получить дисквалификацию на длительный срок.
06.10.2023 15:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было
Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было
Специалист является помощником главного тренера российской национальной команды.
06.10.2023 14:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.