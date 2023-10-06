Жирков – о матче «Спартак» – ЦСКА: на дерби не влияет в каком состоянии команды находятся

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о предстоящем матче 11-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют на выезде со «Спартаком».

Московское дерби пройдёт в воскресенье, 8 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби - это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю так будет всегда», – приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.