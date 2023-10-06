Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг

Анализ допинг-теста хавбека «Ювентуса» Поля Погба на тестостерон был подтверждён в лаборатории Acqua Acetosa. Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, 30-летний футболист может быть отстранён от футбола на продолжительный срок, а туринский клуб имеет полное право разорвать трудовое соглашение с французским футболистом.

Погба сдал положительный допинг-тест на тестостерон после матча 1-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом», который прошёл 20 августа. В организме полузащитника обнаружилась превышенная доза мужского гормона. Позже футболист признался, что принимал пищевые добавки, не согласовав это с командой.