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Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг

Француз рискует получить дисквалификацию на длительный срок.
Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг
06 октября 2023 15:19
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Анализ допинг-теста хавбека «Ювентуса» Поля Погба на тестостерон был подтверждён в лаборатории Acqua Acetosa. Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, 30-летний футболист может быть отстранён от футбола на продолжительный срок, а туринский клуб имеет полное право разорвать трудовое соглашение с французским футболистом.

Погба сдал положительный допинг-тест на тестостерон после матча 1-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом», который прошёл 20 августа. В организме полузащитника обнаружилась превышенная доза мужского гормона. Позже футболист признался, что принимал пищевые добавки, не согласовав это с командой.

источник: Sky Sports
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