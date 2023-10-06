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Слуцкий обещал Шатову закрыть ипотеку ради перехода в ЦСКА

Футболист не играет из-за хронической травмы.
06 октября 2023 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Российский полузащитник Олег Шатов рассказал, как экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий обещал закрыть его ипотеку ради перехода в стан армейцев.

Ранее стало известно, что футболист приостановил карьеру игрока и начал обучение на тренера.

«Почему я перешёл в «Анжи», а не в ЦСКА? Так карты сложились, просто сделал свой выбор. Мне звонит Слуцкий и говорит: «Собирайся, приезжай, мы тебя ждём». Я ему сказал: «Мне нужно помочь. У меня квартира в ипотеки на n-ную сумму, очень скромную. Не могли бы вы мне помочь закрыть её, чтобы я все свои долги в Екатеринбурге закрыл и с чистым сердцем поехал?» Он говорит: «Да, да, сейчас я позвоню Бабаеву, узнаю». День нет звонка, два. Не звонят. В этот момент появляется вариант с «Анжи», — заявил Шатов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что Олег выступал за «Анжи» в 2012-2013 годах.

источник: «Коммент.Шоу»
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