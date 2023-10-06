Слуцкий обещал Шатову закрыть ипотеку ради перехода в ЦСКА

Российский полузащитник Олег Шатов рассказал, как экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий обещал закрыть его ипотеку ради перехода в стан армейцев.

Ранее стало известно, что футболист приостановил карьеру игрока и начал обучение на тренера.

«Почему я перешёл в «Анжи», а не в ЦСКА? Так карты сложились, просто сделал свой выбор. Мне звонит Слуцкий и говорит: «Собирайся, приезжай, мы тебя ждём». Я ему сказал: «Мне нужно помочь. У меня квартира в ипотеки на n-ную сумму, очень скромную. Не могли бы вы мне помочь закрыть её, чтобы я все свои долги в Екатеринбурге закрыл и с чистым сердцем поехал?» Он говорит: «Да, да, сейчас я позвоню Бабаеву, узнаю». День нет звонка, два. Не звонят. В этот момент появляется вариант с «Анжи», — заявил Шатов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Добавим, что Олег выступал за «Анжи» в 2012-2013 годах.