Захарян тренируется в общей группе «Реала Сосьедад» перед матчем Ла Лиги с «Атлетико»

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян готовится к матчу 9-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, 20-летний футболист тренируется в общей группы команды из Сан-Себастьяна.

Ранее Захарян переболел коронавирусом. В начале октября россиянин попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:0), но на поле не появился.

Матч между «Атлетико» и «Реалом Сосьедад» состоится 8 октября. Он начнется в 17:15 по московскому времени.