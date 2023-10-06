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Захарян тренируется в общей группе «Реала Сосьедад» перед матчем Ла Лиги с «Атлетико»

В середине августа испанский клуб объявил о переходе футболиста из московского «Динамо».
06 октября 2023 15:39
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян готовится к матчу 9-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, 20-летний футболист тренируется в общей группы команды из Сан-Себастьяна.

Ранее Захарян переболел коронавирусом. В начале октября россиянин попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:0), но на поле не появился.

Матч между «Атлетико» и «Реалом Сосьедад» состоится 8 октября. Он начнется в 17:15 по московскому времени.

источник: ТАСС
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