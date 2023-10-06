ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тавареш после тяжелой травмы вернулся в расположение «Спартака»

Летом этого года португальский игрок порвал крестообразную связку колена.
06 октября 2023 15:29
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» сообщил, что защитник команды Томаш Тавареш вернулся в Москву и продолжит восстанавливаться от тяжёлой травмы в столице.

В июне текущего года 22-летний футболист травмировался в составе молодежной сборной Португалии. Он порвал крестообразную связку колена и пропустил молодёжный чемпионат Европы.

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве. Welcome back Tomas», — пишет пресс-служба московской команды в своём телеграм-канале.

Тавареш присоединился к «Спартаку» в январе 2023 года. С тех пор за красно-белых он провёл 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

источник: ФК «Спартак»
Захарян тренируется в общей группе «Реала Сосьедад» перед матчем Ла Лиги с «Атлетико»
В середине августа испанский клуб объявил о переходе футболиста из московского «Динамо».
06.10.2023 15:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЭСК заключила, что Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала»
Ранее екатеринбургский клуб попросил оценить работу арбитра.
06.10.2023 15:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Слуцкий обещал Шатову закрыть ипотеку ради перехода в ЦСКА
Футболист не играет из-за хронической травмы.
06.10.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пятницкий: Абаскаля уволят, даже если «Спартак» победит ЦСКА
Встреча между командами состоится 8 октября.
06.10.2023 15:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг
Полузащитник «Ювентуса» Погба провалил дополнительный тест на допинг
Француз рискует получить дисквалификацию на длительный срок.
06.10.2023 15:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жирков – о матче «Спартак» – ЦСКА: на дерби не влияет в каком состоянии команды находятся
Московские команды проведут очную встречу в воскресенье, 8 октября.
06.10.2023 14:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было
Онопко – об отказах футболистов от вызова в сборную России: при мне ни одного такого случая не было
Специалист является помощником главного тренера российской национальной команды.
06.10.2023 14:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.