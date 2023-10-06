Тавареш после тяжелой травмы вернулся в расположение «Спартака»

«Спартак» сообщил, что защитник команды Томаш Тавареш вернулся в Москву и продолжит восстанавливаться от тяжёлой травмы в столице.

В июне текущего года 22-летний футболист травмировался в составе молодежной сборной Португалии. Он порвал крестообразную связку колена и пропустил молодёжный чемпионат Европы.

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве. Welcome back Tomas», — пишет пресс-служба московской команды в своём телеграм-канале.

Тавареш присоединился к «Спартаку» в январе 2023 года. С тех пор за красно-белых он провёл 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет три миллиона евро.