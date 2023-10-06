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ЭСК заключила, что Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала»

Ранее екатеринбургский клуб попросил оценить работу арбитра.
06 октября 2023 15:35
автор: Степан Шереметьев

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) огласила решение в связи с просьбой «Урала» оценить работу арбитра Романа Галимова в матче с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре чемпионата России.

Таким образом, рефери правильно назначил пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 31-й минуте и верно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова» на 34-й минуте, а также вынес правильное решение, удалив игрока екатеринбуржцев Андрея Егорычева.

Помимо этого, в ЭСК обратились представители южан, которые попросили оценить два эпизода. В итоге комиссия посчитала, что Галимов ошибочно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 23-й минуте.

источник: РФС
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