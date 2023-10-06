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Шатов рассказал о конфликте с Это’О в составе «Анжи»

Бывший хавбек махачкалинской команды готовится к завершению карьеры.
06 октября 2023 15:57
автор: Александр Поволоцкий

Российский полузащитник Олег Шатов рассказал о конфликте с камерунским форвардом Самуэлем Это’О в «Анжи».

Футболисты выступали за махачкалинскую команду в 2012 году.

«Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам. Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовёт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», — заявил Шатов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Добавим, что Олег через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл трижды становился чемпионом России.

источник: «Коммент.Шоу»
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