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В Нидерландах отреагировали на решение УЕФА по допуску молодёжных сборных России

Исполком спортивной организации предложил разрешить российским национальным командам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.
06 октября 2023 15:52
автор: Глеб Шевяков

Королевский футбольный союз Нидерландов сделал заявление по поводу того, что исполком УЕФА выступил с предложением допустить сборные России возрастом до 17 лет до международных соревнований.

«Королевский футбольный союз Нидерландов принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждём дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы союза ТАСС.

В феврале прошлого года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой. Данное отстранение действует до сих пор.

источник: ТАСС
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