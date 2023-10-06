Шатов заявил, что после Нового года объявит о решении по своей карьере

Экс-хавбек сборной России Олег Шатов рассказал, что в начале следующего года объявит о том, будет ли он продолжать игровую карьеру.

Напомним, что в августе 33-летний футболист приостановил выступления.

«В голове для себя я уже точно решил, в какой я роли на данный момент, но пока публично это не озвучил.У меня уже есть понимание, куда и зачем я стремлюсь», — сказал Шатов на Yютуб-канале «Коммент.Шоу».

Стоит добавить, что Шатов известен по выступлениям за петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», махачкалинский «Анжи», казанский «Рубин» и «Краснодар».