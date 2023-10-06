Отец тренера «Ариса» объяснил, почему Кокорин не вышел в стартовом составе на матч с «Рейнджерс»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский назвал причину, по которой нападающий команды Александр Кокорин не вышел на поле с первых минут в матче группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).

Российский форвард вышел на замену на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Саша и был в порядке, это один из самых удивительных футболистов. Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом. Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах. Так что тренерское решение было принято для пользы и клуба, и Александра. Кокорин достойно принял его», — приводит слова Шпилевского-старшего «РБ Спорт».

После двух проведённых матчей «Арис» располагается на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав три очка. Кокорин проводит второй сезон на правах аренды в кипрском клубе. Права на него принадлежат «Фиорентине».