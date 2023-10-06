Арбитр Лапочкин прокомментировал назначение Кирилла Левникова на матч «Спартак» – ЦСКА

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил назначение Кирилла Левникова главным арбитром матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет на своём поле ЦСКА.

«Это большое назначение. Кирилл сейчас проводит неплохой сезон, поэтому логично, что именно ему доверили такой матч. Я думаю, он справится с этой игрой. Понятно, что в таких матчах часто полыхает, кипят эмоции, но Кирилл — очень опытный арбитр. Он уже много лет судья ФИФА. Очень почетно получить назначение на дерби «Спартак» – ЦСКА», – приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

Очный матч «Спартака» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В настоящее время подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после десяти игр. Армейцы идут на седьмой строчке с таким же количеством очков.