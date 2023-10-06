Чемпион России в составе «Локомотива» завершил карьеру

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Transfermarkt.

36-летний игрок находился без работы с июля 2022 года после того, как покинул «Рубин» на правах свободного агента.

За свою карьеру Игнатьев выступал за «Крылья Советов», «Кубань», «Краснодар», КАМАЗ, «Нефтехимик» и «Локомотив». В составе московской команды он стал чемпионом России и выиграл три Кубка страны. Также на его счету пять матчей за сборную России.