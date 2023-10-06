Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи квалификационного этапа чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации (FPF).
В состав португальской национальной команды попали 26 игроков.
После шести сыгранных матчей сборная Португалии находится на первом месте в турнирной таблице группы J, набрав 18 очков и одержав шесть побед. 13 октября португальцы дома сыграют против национальной команды Словакии, а 16-го числа отправятся в гости к сборной Боснии и Герцеговины.
источник: Федерация футбола Португалии