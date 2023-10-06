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Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

В октябре подопечные Роберто Мартинеса проведут две игры в рамках турнира.
06 октября 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи квалификационного этапа чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации (FPF).

В состав португальской национальной команды попали 26 игроков.

После шести сыгранных матчей сборная Португалии находится на первом месте в турнирной таблице группы J, набрав 18 очков и одержав шесть побед. 13 октября португальцы дома сыграют против национальной команды Словакии, а 16-го числа отправятся в гости к сборной Боснии и Герцеговины.

источник: Федерация футбола Португалии
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