Промес считает, что дерби с ЦСКА может помочь «Спартаку» вернуться на победный путь

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Очная встреча московских клубов пройдёт в воскресенье, 8 октября, в Москве на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 мск. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля крупно проиграли «Крыльям Советов» (0:4), а в Кубке России уступили «Динамо» (0:3).

«В чём главная причина нестабильности „Спартака“? Нет единственного фактора. Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Промеса пресс-служба столичной команды.

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.