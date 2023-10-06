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Промес считает, что дерби с ЦСКА может помочь «Спартаку» вернуться на победный путь

В прошлом туре красно-белые потерпели разгромное поражение от «Крыльев Советов».
06 октября 2023 17:07
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Очная встреча московских клубов пройдёт в воскресенье, 8 октября, в Москве на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 мск. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля крупно проиграли «Крыльям Советов» (0:4), а в Кубке России уступили «Динамо» (0:3).

«В чём главная причина нестабильности „Спартака“? Нет единственного фактора. Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Промеса пресс-служба столичной команды.

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.

источник: ФК «Спартак»
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