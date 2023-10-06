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Поддержавший Россию Карл-Эрик Нильссон покинул пост главы Шведской спортивной конфедерации

Ранее спортивный функционер выступил за допуск российских юношеских сборных до международных турниров.
Поддержавший Россию Карл-Эрик Нильссон покинул пост главы Шведской спортивной конфедерации
06 октября 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Федерация футбола Швеции

Президент Шведской национальной спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон, который голосовал за возвращение сборных России возрастом до 17 лет до международных соревнований, покинул свою должность. Об этом сообщает «РИА Новости».

66-летний функционер занимал этот пост на протяжении 11 лет (2012-2023).

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

источник: «РИА Новости»
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