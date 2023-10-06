Поддержавший Россию Карл-Эрик Нильссон покинул пост главы Шведской спортивной конфедерации

Президент Шведской национальной спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон, который голосовал за возвращение сборных России возрастом до 17 лет до международных соревнований, покинул свою должность. Об этом сообщает «РИА Новости».

66-летний функционер занимал этот пост на протяжении 11 лет (2012-2023).

В конце сентября исполком УЕФА совместно с ФИФА приняли решение допустить российские сборные возрастом до 17 лет до международных соревнований. Взрослые национальные команды России отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.