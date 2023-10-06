В «Спартаке» назвали количество проданных билетов на дерби против ЦСКА

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал количество проданных билетов на столичное дерби против ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.
Отметим, что общая вместимость стадиона «Открытие Банк Арена» составляет 45 360 зрителей.
«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — приводит слова Зеленова Sport24.
Встреча между командами состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
источник: Sport24.ru