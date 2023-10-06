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Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший судья не верит в работу видоарбитра.
06 октября 2023 18:57
автор: Александр Кожевников

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что Евгений Турбин не справится с работой видеопомощника судьи на матче 11-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — приводит слова Хусаинова RT.

Встреча между командами состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на матч было продано около 30 тысяч билетов при вместимости стадиона 45 360 зрителей.

источник: «RT на русском»
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