Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что Евгений Турбин не справится с работой видеопомощника судьи на матче 11-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — приводит слова Хусаинова RT.

Встреча между командами состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на матч было продано около 30 тысяч билетов при вместимости стадиона 45 360 зрителей.