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Гендиректор «Балтики»: легионеры готовы ехать в Россию

По словам функционера, проблемы возникают из-за клубов.
06 октября 2023 19:53
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился мнением об особенностях трансферной работы в современных российских условиях.

«Сейчас Латинская Америка и Балканы — главные хабы для усиления в РПЛ? Одни из важнейших, безусловно. Хотя складывается ощущение, что игроки и из других стран готовы ехать к нам без каких-то сомнений, проблемы возникают скорее из-за клубов, на которых давят общественность и спонсоры. Легко ли убеждать иностранцев приезжать в Россию? В целом для нас это не было проблемой. Да, у игроков возникают некоторые дополнительные вопросы, вызванные новостной повесткой, но, получив развернутые ответы, они соглашались переходить в наш клуб», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Состав «Балтики» летом пополнили чилийцы Гилльермо Сото и Анхело Энрикес, боливиец Роберто Фернандес и хорват Кристиян Бистрович.

источник: Metaratings.ru
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