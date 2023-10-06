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Промес назвал возможным переход Зиеша в «Спартак»

Нидерландец выступал вместе с марроканцем за «Аякс».
06 октября 2023 19:56
автор: Степан Шереметьев

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о возможном полузащитника турецкого «Галатасарая» Хакима Зиеша, в состав московского клуба.

Напомним, что Промес и Зиеш вместе выступали за нидерландский «Аякс».

«Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит лишь от клуба и игрока. Одно могу сказать точно: Зиеш любит Россию», — приводит слова игрока пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Зиеш провел за «Галатасарай» три матча, забил один мячл и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 15 миллионов евро.

источник: ФК «Спартак»
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