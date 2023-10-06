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Агент Головина высказался о признании его клиента лучшим игроком месяца в «Монако»

Россиянин играет за французскую команду с 2018 года.
06 октября 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением по поводу того, что российского футболиста признали лучшим игроком клуба в сентябре.

«Впечатления самые приятные, самые радостные. Это заслуга Саши, его работы. Я не раз подчеркивал, он работает на тренировках, в играх. Также вы видели, что в матчах чемпионата, что за сборную Саша, когда приезжал, играл, он всегда выкладывается на максимум. Поэтому заслуженная оценка от болельщиков», – приводит слова Клюева «Спорт День За Днем».

В нынешнем сезоне Головин в составе «Монако» провёл 6 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

источник: «Спорт день за днем»
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