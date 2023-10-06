Агент Головина высказался о признании его клиента лучшим игроком месяца в «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением по поводу того, что российского футболиста признали лучшим игроком клуба в сентябре.

«Впечатления самые приятные, самые радостные. Это заслуга Саши, его работы. Я не раз подчеркивал, он работает на тренировках, в играх. Также вы видели, что в матчах чемпионата, что за сборную Саша, когда приезжал, играл, он всегда выкладывается на максимум. Поэтому заслуженная оценка от болельщиков», – приводит слова Клюева «Спорт День За Днем».

В нынешнем сезоне Головин в составе «Монако» провёл 6 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.