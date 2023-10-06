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Квинси Промес: уверен, что Джикия еще принесет «Спартаку» много пользы

В настоящее время защитник получает мало игрового времени.
06 октября 2023 20:50
автор: Александр Бойченко

Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал тот факт, что защитник красно-белых Георгий Джикия стал получать заметно меньше игрового времени с приходом сербского защитника Срджана Бабича.

«Играть хочет каждый. Но Джикия – большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он еще принесет «Спартаку» много пользы», – приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия провел шесть матчей за «Спартак», однако не смог отметиться результативными действиями.

Действующий контракт 29-летнего игрока рассчитан до 31 мая 2024 года. Рыночная стоимость Джикии оценивается в 6,50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

источник: ФК «Спартак»
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