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Филимонов считает, что Карпин смог бы принести пользу нынешнему «Спартаку»

В настоящий момент специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.
06 октября 2023 21:11
автор: Александр Бойченко

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не помешал бы «Спартаку».

– Валерий Карпин мог бы сейчас помочь «Спартаку»? Нет ощущения, что он устал от футбола?

– Не могу сказать, что он устал. Зная его, хоть и опосредованно, думаю, что Валерий Георгиевич никогда не устанет от футбола. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое, – сказал Филимонов Sport24.

Добавим, после десяти туров чемпионата России «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 16 баллами. В следующем матче красно-белые примут ЦСКА на «Открытие Банк Арене». Игра пройдет 8 октября и начнется в 19:00 мск.

источник: Sport24.ru
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