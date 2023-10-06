Филимонов считает, что Карпин смог бы принести пользу нынешнему «Спартаку»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не помешал бы «Спартаку».

– Валерий Карпин мог бы сейчас помочь «Спартаку»? Нет ощущения, что он устал от футбола?

– Не могу сказать, что он устал. Зная его, хоть и опосредованно, думаю, что Валерий Георгиевич никогда не устанет от футбола. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое, – сказал Филимонов Sport24.

Добавим, после десяти туров чемпионата России «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 16 баллами. В следующем матче красно-белые примут ЦСКА на «Открытие Банк Арене». Игра пройдет 8 октября и начнется в 19:00 мск.