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Маурисио Почеттино: я доверяю машине, но проблема в водителе

И нет, аргентинец не о себе.
06 октября 2023 21:59
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о спорных решениях арбитров, принятых при участии видеоассистентов.

«Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки, это непростая работа. Думаю, когда рефери ошибаются, мы можем это простить. Но когда это происходит с помощью техники, это трудно понять», - цитирует аргентинского специалиста BBC.

Почеттино добавил, что на рассмотрение VAR следует оставить лишь аспекты определения офсайда и пересечения линии ворот.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» с 8 очками занимает 11-е место.

источник: BBC
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