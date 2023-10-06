Маурисио Почеттино: я доверяю машине, но проблема в водителе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о спорных решениях арбитров, принятых при участии видеоассистентов.

«Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки, это непростая работа. Думаю, когда рефери ошибаются, мы можем это простить. Но когда это происходит с помощью техники, это трудно понять», - цитирует аргентинского специалиста BBC.

Почеттино добавил, что на рассмотрение VAR следует оставить лишь аспекты определения офсайда и пересечения линии ворот.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» с 8 очками занимает 11-е место.