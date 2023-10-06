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Сенников считает, что «Локомотив» сейчас участвует в чемпионской гонке

«Железнодорожники» идут на третьем месте в таблице.
06 октября 2023 22:35
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность, что «Локомотив» в этом сезоне будет бороться за золотые медали РПЛ.

«Сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство. Слабых команд в лиге нет, каждая может преподнести сюрприз. «Локомотив» показывает нормальную игру и набирает очки. Сейчас на «Локо» настраиваются как на команду, которая борется за чемпионство», – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После десяти туров подопечные Михаила Галактионова идут на третьей позиции с 18 баллами. В следующем матче «железнодорожники» сыграют в Екатеринбурге с «Уралом». Игра состоится в субботу, 7 октября, и начнется в 12:00 мск.

источник: «Евро-футбол.ру»
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