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«ФИФА наплевать на всё, кроме желания урвать ещё больше денег». Пети – о ЧМ в 6 странах

Очередная спорная инициатива федерации.
06 октября 2023 22:39
автор: Тимур Пацюк

Чемпион мира и Европы Эммануэль Пети раскритиковал идею проведения мундиаля на трёх континентах. Напомним, ЧМ-2030 состоится в 6 странах: Испании, Аргентине, Португалии, Марокко, Парагвае и Уругвае.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность блеснуть интеллектом. Когда эта информация появилась в прессе, я подумал, что это шутка. Вы вообще думаете о болельщиках? Для меня это нонсенс. ФИФА живёт в налоговой гавани и находится вне подозрений. Ей наплевать на всё, кроме желания урвать ещё больше денег», - приводит слова Пети RMC Sport.

Напомним, мундиаль 2026 года состоится в трёх странах: Мексике, Канаде и США.

источник: RMC Sport
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