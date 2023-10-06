«ФИФА наплевать на всё, кроме желания урвать ещё больше денег». Пети – о ЧМ в 6 странах

Чемпион мира и Европы Эммануэль Пети раскритиковал идею проведения мундиаля на трёх континентах. Напомним, ЧМ-2030 состоится в 6 странах: Испании, Аргентине, Португалии, Марокко, Парагвае и Уругвае.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность блеснуть интеллектом. Когда эта информация появилась в прессе, я подумал, что это шутка. Вы вообще думаете о болельщиках? Для меня это нонсенс. ФИФА живёт в налоговой гавани и находится вне подозрений. Ей наплевать на всё, кроме желания урвать ещё больше денег», - приводит слова Пети RMC Sport.

Напомним, мундиаль 2026 года состоится в трёх странах: Мексике, Канаде и США.