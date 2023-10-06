Валерий Гладилин: в случае поражения в дерби Абаскаль и Федотов имеют реальные шансы на увольнение

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА. Эксперт считает, что позиции главных тренеров обеих команд могут пошатнуться в случае поражения.

«Это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой, а ведь уже прошла довольно большая дистанция чемпионата. Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Перед столичным дерби команды являются соседями по турнирной таблице. И у ЦСКА, и у «Спартака» по 16 очков, но красно-белые находятся выше по дополнительным показателям.