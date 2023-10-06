Максим Деменко: то, что Осинькин сейчас творит с «Крыльями Советов», дорогого стоит

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко объяснил, за счёт чего «Крылья Советов» выдают свой лучший в истории старт в РПЛ. После 10 туров в активе самарцев 21 очко и второе место в таблице, в предыдущем матче «Крылья» разгромили дома «Спартак» (4:0).

«Буквально год назад «Крылья Советов» вообще могли вылететь из Премьер-лиги, и только за счёт стыковых матчей команда осталась в РПЛ. В новом сезоне игроки сыгрались за лето, было пополнение молодёжи. Ребята понимают задумки тренера и идут сейчас на высоком месте в чемпионате России, и это без огромных вложений. То, что Осинькин сейчас творит с «Крыльями Советов», это дорогого стоит», - цитирует эксперта «Евро-Футбол.Ру».

Деменко подчеркнул, что если подопечные Осинькина ещё пару сезонов будут показывать стабильный футбол, то тренером заинтересуются топ-клубы РПЛ.