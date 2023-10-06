ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Боруссия М» вырвала ничью у «Майнца» в домашнем матче Бундеслиги

Встреча прошла в Менхенгладбахе.
«Боруссия М» вырвала ничью у «Майнца» в домашнем матче Бундеслиги
06 октября 2023 23:24
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В пятницу, 6 октября, состоялся матч 7-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией М» и «Майнцом». Команды разошлись миром со счетом 2:2.

В составе хозяев поля отличились Флориан Нойхаус (22-я минута) и Джо Скалли (88). Гости ответили точными попаданиями Брайана Груды (24) и Аймена Баркока (75).

Таким образом, «Боруссия» набрала шесть баллов и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» прервал серию из трех поражений подряд и перешел на 17-е место с двумя очками.

В следующем матче «Боруссия» сыграет на выезде с «Кельном» 22 октября, а «Майнц» примет «Баварию» днем ранее.

Чемпионат Германии, Бундеслига
7-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» (Майнц) 2:2

Голы: Нойхаус 22, Скалли 88, – Груда 24, Баркок 75

источник: «Советский спорт»
Максим Деменко: то, что Осинькин сейчас творит с «Крыльями Советов», дорогого стоит
На самарцев приятно смотреть.
06.10.2023 22:54
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Валерий Гладилин: в случае поражения в дерби Абаскаль и Федотов имеют реальные шансы на увольнение
Дерби пройдёт уже в воскресенье.
06.10.2023 22:48
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«ФИФА наплевать на всё, кроме желания урвать ещё больше денег». Пети – о ЧМ в 6 странах
Очередная спорная инициатива федерации.
06.10.2023 22:39
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Сенников считает, что «Локомотив» сейчас участвует в чемпионской гонке
«Железнодорожники» идут на третьем месте в таблице.
06.10.2023 22:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Промес – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак: прошли те времена, когда это было немыслимо
Парагвайский полузащитник перебрался к красно-белым в летнее трансферное окно.
06.10.2023 22:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Маурисио Почеттино: я доверяю машине, но проблема в водителе
И нет, аргентинец не о себе.
06.10.2023 21:59
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Филимонов считает, что Карпин смог бы принести пользу нынешнему «Спартаку»
В настоящий момент специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.
06.10.2023 21:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.