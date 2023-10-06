«Боруссия М» вырвала ничью у «Майнца» в домашнем матче Бундеслиги

В пятницу, 6 октября, состоялся матч 7-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией М» и «Майнцом». Команды разошлись миром со счетом 2:2.

В составе хозяев поля отличились Флориан Нойхаус (22-я минута) и Джо Скалли (88). Гости ответили точными попаданиями Брайана Груды (24) и Аймена Баркока (75).

Таким образом, «Боруссия» набрала шесть баллов и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» прервал серию из трех поражений подряд и перешел на 17-е место с двумя очками.

В следующем матче «Боруссия» сыграет на выезде с «Кельном» 22 октября, а «Майнц» примет «Баварию» днем ранее.

Чемпионат Германии, Бундеслига

7-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» (Майнц) 2:2

Голы: Нойхаус 22, Скалли 88, – Груда 24, Баркок 75