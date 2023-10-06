Владислав Радимов: такой «Сочи» «Зенит» обязан обыгрывать

Экс- игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы сине-бело-голубых одержать победу в 11-м туре РПЛ над «Сочи».

«Три поражения после ухода Хохлова, никакой игры. Нобоа вообще в открытую говорит, что нет футболистов, чтобы соперничать нормально, команду никем не усилили. Да и самому Нобоа уже 38, Юсупов возрастной, нападающие в лице Джорджевича, Мелкадзе и Игнатьева – это не уровень РПЛ. Так что «Сочи» абсолютно по праву занимает последнее место, и до трансферного окна оттуда не вылезет точно.

Заберёт ли три очка «Зенит»? Питерцы в прошлом туре уступили – браво «Оренбургу»! Но такой «Сочи» «Зенит» просто обязан обыгрывать», - цитирует Радимова «РБ-Спорт».

Добавим, что после 10 туров подопечные Сергея Семака с 17 очками занимают четвёртое место в таблице.