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Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории

Одним словом — Златан.
07 октября 2023 08:14
автор: Виталий Стопин

Легендарный нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович назвал себя самым совершенным футболистом в истории.

«Считаю, что чисто по навыкам, без трофеев и наград, я лучший. Это сейчас без шуток. Я являюсь самым совершенным футболистом по навыкам.

Да, я не получал «Золотой мяч», не выигрывал Лигу чемпионов. Если говорить об этих вещах, то я не нахожусь в списке. Но я завоевал 34 трофея, несколько индивидуальных наград, которые вытекают из командных действий. Если говорить об индивидуальных умениях, то на 100% я уверен, что являюсь лучшим», — заявил Ибрагимович в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Златан Ибрагимович за карьеру успел поиграть в голландском «Аяксе», итальянских «Ювентусе», «Интере» и «Милане», каталонской «Барселоне», французском «ПСЖ» и американском «Лос-Анджелес Гэлакси».

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