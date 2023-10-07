Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории

Легендарный нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович назвал себя самым совершенным футболистом в истории.

«Считаю, что чисто по навыкам, без трофеев и наград, я лучший. Это сейчас без шуток. Я являюсь самым совершенным футболистом по навыкам.

Да, я не получал «Золотой мяч», не выигрывал Лигу чемпионов. Если говорить об этих вещах, то я не нахожусь в списке. Но я завоевал 34 трофея, несколько индивидуальных наград, которые вытекают из командных действий. Если говорить об индивидуальных умениях, то на 100% я уверен, что являюсь лучшим», — заявил Ибрагимович в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.