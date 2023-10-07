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«Барселона» летом 2024 года будет готова продать любого футболиста из-за финансовых проблем

Каталонцы продолжают испытывать сложности.
07 октября 2023 08:15
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 октября, издание Diario Sport сообщило о том, что «Барселона» продолжает испытывает серьезные финансовые проблемы.

Отмечается, что следующим летом спортивный директор каталонского клуба Деку готов рассматривать предложения по всем футболистам, выступающих за сине-гранатовых. При этом он будет согласовывать возможную продажу с тренерским штабом, чтобы не потерять конкурентоспособность.

Напомним, в последние два летних трансферного окна «Барселоне» пришлось продать или отпускать в аренду многих игроков основы, чтобы получить возможность зарегистрировать новых игроков. При этом клубу по-прежнему необходима массовая продажа, чтобы нормализовать финансовое положение.

источник: Diario Sport
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