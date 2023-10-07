Анчелотти объяснил, почему Модрич не проходит в состав «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Лука Модрич в сезоне-2023/2024 редко проходит в стартовый состав.

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Однако Лука очень мотивирован и всегда хочет помогать нашей команде. Он играет чрезвычайно важную роль в «Реале», в раздевалке. Мы любим его. Футболисты любят Луку.

Нет шансов, что он покинет «Реал» в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из этого клуба.

Лука считает себя важным футболистом – и здесь мы с ним полностью совпадаем. Мы очень рады, что он с нами», – приводит слова Анчелотти 90min.com.

Лука Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года. В составе испанского гранда он пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.