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Анчелотти объяснил, почему Модрич не проходит в состав «Реала»

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07 октября 2023 08:26
автор: Виталий Стопин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Лука Модрич в сезоне-2023/2024 редко проходит в стартовый состав.

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Однако Лука очень мотивирован и всегда хочет помогать нашей команде. Он играет чрезвычайно важную роль в «Реале», в раздевалке. Мы любим его. Футболисты любят Луку.

Нет шансов, что он покинет «Реал» в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из этого клуба.

Лука считает себя важным футболистом – и здесь мы с ним полностью совпадаем. Мы очень рады, что он с нами», – приводит слова Анчелотти 90min.com.

Лука Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года. В составе испанского гранда он пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: 90min.com
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