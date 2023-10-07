Сергей Лапочкин: не понимаю, почему арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»

Российский футбольный судья Сергей Лапочкин высказался о назначении Владислава Безбородова на матч в рамках 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Встреча состоится сегодня, 7 октября, в 14:00 (мск).

Отметим, что Владислав Безбородов – судья из Санкт-Петербурга.

«В списке 23 человека. Зачем до игры возбуждать публику, что арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»? Абсолютно не понимаю! Да, я работал на матче, в котором петербуржцы встречались с «Локомотивом», но это был Суперкубок, совершенно другая история! В чемпионате такого не было никогда, и непонятно, зачем это надо», — заявил Сергей Лапочкин в интервью Metaratings.

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. «Сочи» идёт на последнем 16-м месте с шестью баллами на счету.