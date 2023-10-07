ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Лапочкин: не понимаю, почему арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»

Матч сине-бело-голубых против «Сочи» будет обслуживать Владислав Безбородов.
07 октября 2023 08:36
автор: Виталий Овсянников

Российский футбольный судья Сергей Лапочкин высказался о назначении Владислава Безбородова на матч в рамках 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Встреча состоится сегодня, 7 октября, в 14:00 (мск).

Отметим, что Владислав Безбородов – судья из Санкт-Петербурга.

«В списке 23 человека. Зачем до игры возбуждать публику, что арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»? Абсолютно не понимаю! Да, я работал на матче, в котором петербуржцы встречались с «Локомотивом», но это был Суперкубок, совершенно другая история! В чемпионате такого не было никогда, и непонятно, зачем это надо», — заявил Сергей Лапочкин в интервью Metaratings.

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. «Сочи» идёт на последнем 16-м месте с шестью баллами на счету.

источник: Metaratings.ru
Губернатор Воронежской области: по бюджету «Факел» — самая скромная команда РПЛ
Воронежцам это не мешает показывать яркий футбол.
07.10.2023 08:41
Футбол
автор: Виталий Стопин
Анчелотти объяснил, почему Модрич не проходит в состав «Реала»
Хорват в нынешнем сезоне чаще выходит на замену.
07.10.2023 08:26
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Барселона» летом 2024 года будет готова продать любого футболиста из-за финансовых проблем
Каталонцы продолжают испытывать сложности.
07.10.2023 08:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории
Одним словом — Златан.
07.10.2023 08:14
Футбол
автор: Виталий Стопин
Владислав Радимов: такой «Сочи» «Зенит» обязан обыгрывать
Ранее питерцы допустили осечку в Оренбурге.
06.10.2023 23:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Боруссия М» вырвала ничью у «Майнца» в домашнем матче Бундеслиги
«Боруссия М» вырвала ничью у «Майнца» в домашнем матче Бундеслиги
Встреча прошла в Менхенгладбахе.
06.10.2023 23:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Максим Деменко: то, что Осинькин сейчас творит с «Крыльями Советов», дорогого стоит
На самарцев приятно смотреть.
06.10.2023 22:54
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.