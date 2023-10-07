Губернатор Воронежской области: по бюджету «Факел» — самая скромная команда РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о продолжающихся поисках генерального спонсора для футбольного клуба «Факел».

«Факел», наверное, по объему клубного бюджета — самая скромная команда из всей РПЛ. Финансирование из бюджета Воронежской области команды сохранится на том же уровне, который есть сейчас.

Наша задача, безусловно, вместе с руководством команды найти генерального спонсора, крупную компанию, которая готова вкладываться в проект. Пока у нас такого варианта нет, но мы ведем поиск.

Как только уйдёт мнение о том, что «Факел» является временной командой, которая вошла-вышла из РПЛ, то нам будет гораздо легче разговаривать с потенциальными генеральными спонсорами», — приводит слова Гусева «РИА Новости Спорт».

После 10 туров «Факел» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В минувшем сезоне воронежцы заняли как раз 14-е место в чемпионате страны, а в переходных матчах сломили сопротивление «Енисея».